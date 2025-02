Aldo Mucci SGS: “il cambiamento nella scuola non deve spaventare”

Visualizzazioni 38

Ci siamo, la scuola sta attraversando un momento storico caratterizzato da cambiamenti rapidi, il sistema scolastico italiano si trova di fronte alla necessità di evolversi per rispondere alle esigenze del presente e prepararsi con determinazione al futuro. A sottolinearlo è Aldo Mucci , del direttivo nazionale SGS Scuola. Come ogni cosa nella vita, Il cambiamento non deve spaventare, ma va affrontato con sereno confronto. Ben venga l’ I.A. strumento che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’istruzione, ma accanto all’innovazione, bisogna garantire la stabilità al personale scolastico. “Non possiamo parlare di futuro senza risolvere il problema del precariato. La nostra proposta include una modalità di graduatorie “dinamiche” che permettano processi di assunzione immediate. Bisogna sostituire gli “scaduti” meccanismi che legano la scuola ad un’immagine vecchia incolore, imbruttita. Altro punto importante è quello di valorizzare i professionisti del mondo scolastico, compresi i Collaboratori scolastici, figure importanti e indispensabili. Ecco che entra in gioco il Merito dichiara Mucci. Ed ancora: “La nostra organizzazione è assolutamente aperta alla collaborazione con le istituzioni, siamo pronti al confronto, purché si vada nella giusta direzione” È il momento di un rinascimento della scuola italiana che contribuisca al rinascimento del paese. La scuola non è una spesa fastidiosa da alleggerire dai bilanci annuali il più possibile; è una risorsa fondamentale per il benessere degli studenti e per il futuro di un paese afferma Mucci.