Aldo Mucci (SGS) Femminicidi: “Oggi una donna denuncia e rischia di aspettare anni prima che l’ex violento venga davvero fermato”

Non è accettabile – continua Mucci – giustificarla con “era geloso”, “aveva bevuto”, “lei lo provocava”, “in certe culture si fa così”. No. La gelosia non è amore, l’alcol non è una scusa, la provocazione non esiste quando c’è uno squilibrio di potere, e nessuna cultura può legittimare la sopraffazione. Serve: educazione affettiva e al rispetto fin dalle scuole elementari, formazione seria (e obbligatoria) per forze dell’ordine, magistrati, operatori sanitari, centri antiviolenza finanziati adeguatamente e distribuiti sul territorio, tempi rapidi della giustizia (oggi una donna denuncia e rischia di aspettare anni prima che l’ex violento venga davvero fermato), una cultura che smetta di colpevolizzare la vittima e inizi a chiedere conto all’aggressore. Fino a quando una donna dovrà avere paura di tornare a casa, di dire “no”, di lasciare un uomo, di camminare per strada, non possiamo dire di vivere in una società davvero civile. La violenza di genere non è un’emergenza: è una costante strutturale che va smantellata alla radice. Non è “un problema delle donne”, non è “cultura”, non è “qualche schiaffo in più”, non è “una questione privata”, non è “esagerato dalle femministe”. È una violazione gravissima dei diritti umani, una forma di controllo e sopraffazione che colpisce una persona su tre nel corso della vita (dati OMS), in ogni Paese, in ogni classe sociale, in ogni religione dichiara Aldo Mucci.

La violenza di genere non è un’emergenza: è una costante strutturale che va smantellata alla radice.E riguarda tutti” – conclude Mucci.