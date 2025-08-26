Aldo Mucci (SGS) Ex LSU ATA: “Finalmente la firma dei contratti”

Condividi

Caltanissetta. Finalmente gli ultimi lavoratori ex lSU ATA tirano un sospiro di sollievo. Presso l’Ufficio V ambito territoriale di Caltanissetta e Enna, firmeranno i contratti a tempo indeterminato di cui alle procedure selettive di cui all’art.58 comma 5 Ter e seguenti, del decreto legge del 21 giugno 2013 n° 69 AS 2025/2026 dichiara Aldo Mucci. La mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza li ha tenuti in “standby” per molto tempo. La convocazione a firma del Dirigente Dott. Marcello Giovanni Li Vigni mette finalmente un sigillo definitivo.

La cosa che ci ha sostenuto è la perseveranza, ruolo chiave per avere successo in quello che si fa dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale SGS Scuola. Ed ancora: “non potevamo perdere di vista l’ultimo gruppo di lavoratori rimasti fuori dalle graduatorie”. Abbiamo altri problemi da risolvere, la precarietà. Li affronteremo con la stessa passione con la quale abbiamo affrontato e sostenuto i lavoratori ex “pulizieri” conclude Mucci.