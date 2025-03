Aldo Mucci (SGS): “Diritti delle donne, anche dopo l’8 marzo”

Condividi

Donna: “ancora oggi persistono discriminazioni,sessismo e divari di genere” dichiara Aldo Mucci del direttivo SGS Scuola. Il Comitato ONU (CEDAW) sull’eliminazione della discriminazione contro la donna, pur accogliendo favorevolmente le misure adottate dall’Italia per eliminare gli stereotipi di genere nei programmi di informazione e intrattenimento televisivo, è tuttavia preoccupato per la persistenza del sessismo e degli stereotipi di genere a livello sociale e istituzionale.

Insiste in Italia l’incitamento all’odio nei confronti delle donne e delle ragazze e delle donne e ragazze con disabilità. Il Comitato ONU ha invitato l’Italia ad accelerare l’adozione di una strategia per eliminare gli stereotipi sui ruoli e sulle responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società. Intensificare gli sforzi per migliorare l’accesso delle donne a posti di lavoro dignitosi rappresenta non solo un imperativo morale ma anche un’importante opportunità per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Nonostante i progressi sperimentati negli ultimi anni, le discriminazioni contro le donne e il divario di genere nel mondo del lavoro persistono ancora, le donne sono ancora lontane dal raggiungimento dell’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro. Anche nelle Istituzioni – vedi Camera e Senato – dove le donne continuano a essere notevolmente sottorappresentate come presidenti di commissioni parlamentari e come ministri. Bisogna definire una strategia per garantire la parità di genere tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita politica e pubblica, di fornire formazione alle donne sulle capacità di leadership per prepararle come candidate a tutti i livelli di governo. Non vogliamo festeggiare solamente l’8 marzo, Giornata internazionale della donna o meglio Giornata internazionale dei diritti delle donne, per poi dimenticare il giorno dopo che la donna va amata, rispettata e valorizzata conclude Mucci.