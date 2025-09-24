Aldo Mucci (SGS) Collaboratori scolastici: “Non chiamateli bidelli e soprattutto mostrate gratitudine”

Condividi

“Non chiamateli bidelli. Questa figura che ha accompagnato il Paese dall’asilo alle superiori, con il suo grembiule blu, oggi non si occupa più soltanto delle pulizie e della custodia dei locali scolastici, ma è a pieno titolo parte della comunità educante – dichiara Aldo Mucci SGS. Ed ancora: Correva l’anno 2008, quando il decreto legislativo 112 tagliò ben 8 miliardi alla scuola, il personale Ata è andato sempre più in sofferenza e soltanto con la pandemia ci si è resi conto della centralità di questi lavoratori. Per dare più rispetto ai collaboratori scolastici (ex bidelli), è fondamentale riconoscere il valore del loro ruolo che include sorveglianza, vigilanza e cura degli ambienti scolastici, e adottare un linguaggio e comportamenti appropriati, poiché la figura è essenziale per il buon funzionamento della scuola e per la sicurezza di studenti e personale.

Purtroppo alcuni dirigenti scolastici non hanno compreso appieno il ruolo, le competenze e la responsabilità di questa figura importante nel mondo scolastico. I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza degli spazi scolastici, degli ingressi e delle uscite per prevenire atti di vandalismo o altri problemi, svolgono un ruolo chiave nel garantire la pulizia e l’ordine dei locali scolastici, contribuendo a creare un ambiente sicuro e accogliente. Ai dirigenti scolastici, disattenti, vogliamo ricordare come mostrare rispetto verso questa importante ed indispensabile figura professionale: E’ più corretto utilizzare l’espressione “collaboratore scolastico” al posto di “bidello”, termine considerato ormai obsoleto e potenzialmente denigratorio.

Mostrare gratitudine e riconoscere l’importanza del loro contributo alla sicurezza e al benessere della comunità scolastica. Trattarli con cortesia e professionalità, come si farebbe con qualsiasi altra figura professionale della scuola. Le interazioni con i collaboratori scolastici devono essere improntate al rispetto reciproco, evitando atteggiamenti che possano delegittimare o svalutare la loro figura professionale. Riconoscere e apprezzare l’impegno che dimostrano quotidianamente è un gesto di rispetto fondamentale” – conclude Aldo Mucci.