Aldo Mucci (SGS) : “C’è bisogno di Giustizia offline, che non fa rumore”

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In un’epoca in cui tutto deve essere gridato, mostrato, performato e messo in scena, la giustizia più preziosa è quella silenziosa. dichiara Mucci. Quella che agisce senza testimoni, senza like, senza indignazione pubblica. Quella che non cerca riconoscimento e non fa rumore. La giustizia non è un principio astratto, ma una scelta quotidiana che può cambiare la storia. In un’epoca dominata da grandi narrazioni e dibattiti ideologici, rischiamo di dimenticare una verità elementare: la giustizia non vive nei codici polverosi né nei discorsi solenni dei potenti. La giustizia si manifesta ogni giorno, nelle scelte concrete di persone comuni che decidono di non voltarsi dall’altra parte. La storia lo dimostra con forza. Quando Rosa Parks, nel 1955, rifiutò di cedere il posto sull’autobus a Montgomery, non stava elaborando una teoria filosofica sulla dignità umana. Stava semplicemente scegliendo, in un momento ordinario della sua vita quotidiana, di non accettare l’umiliazione. Quel gesto, ripetuto e amplificato da migliaia di altre scelte simili, ha contribuito a smuovere le fondamenta della segregazione razziale negli Stati Uniti.

Oggi la giustizia quotidiana – continua Mucci – assume forme meno eroiche ma non meno decisive. È il giornalista che verifica due volte la fonte scomoda invece di pubblicare la notizia “cliccatissima”. È il funzionario pubblico che rifiuta la tangente apparentemente innocua. È il cittadino che denuncia il vicino che scarica rifiuti tossici ecc. Ma il contrario è altrettanto vero: ogni volta che scegliamo il silenzio complice, la convenienza, l’indifferenza, contribuiamo a normalizzare l’ingiustizia. La vera sfida della nostra epoca non è tanto definire cos’è la giustizia in astratto – su questo filosofi e giuristi dibattono da millenni – quanto viverla nella concretezza del quotidiano. Perché la giustizia astratta non ha mai salvato nessuno.

Oggi rischiamo una scissione pericolosa: Molti predicano giustizia a gran voce online, ma nel mondo reale sono inaffidabili, scortesi, opportunisti. Parlano di equità e poi sfruttano chi è sotto di loro. Invocano rispetto e poi trattano male chi serve loro al bar o al bancone. La vera giustizia non tollera questo sdoppiamento. Le grandi idee restano vuote se non diventano gesti ripetuti anche (e soprattutto) nel mondo offline, dove nessuno applaude. La giustizia nel mondo offline ci ricorda che la civiltà non si regge su leggi perfette o algoritmi, ma su persone che hanno deciso di essere giuste per abitudine. Persone che scelgono ogni giorno, nelle piccole cose, di non calpestare l’altro. È faticoso. È lento. È poco eroico. Ma è l’unico modo in cui la giustizia diventa reale conclude” – il sindacalista.