Aldo Mucci SGS “Caro Presidente Schifani non possiamo fare appassire un fiore all’occhiello della nostra sanità”

Sulle oggettive criticità del Reparto (esagerato definirlo reparto) – non me ne vogliano gli straordinari medici che vi lavorano – dichiara Mucci del direttivo nazionale SGS Pediatria a indirizzo reumatologica, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico- San Marco di Catania centro di riferimento regionale,il SGS – Sindacato Generale Scuola torna a scrivere al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Testo della nota: On. Presidente, la scrivente nel ringraziarla per il Suo tempestivo intervento con nota 26662 del 30.12.2024 inviata all’Assessore per la Salute desideriamo informarla, nostro malgrado, che presso l’Unità operativa in oggetto, lo stato delle cose non è cambiato. I medici operano in una struttura composta da sole due stanze, ed i familiari provenienti da tutta la Sicilia ed anche da altre regioni, non trovano i relativi benefici strutturali.

La loro attesa, continua Aldo Mucci, presso un atrio che porta ad altre strutture, non è più sostenibile. Non ultima – risalente alla scorsa estate – sala di attesa “atrio” con 40 gradi senza climatizzatori e finestre “saldate”. l’Unità operativa dipartimentale di pediatria a indirizzo reumatologica, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Rodolico- San Marco di Catania, centro di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare reumatologiche del bambino, opera da oltre venti anni nel campo della diagnosi e del trattamento delle malattie reumatiche infantili è un fiore all’occhiello della nostra sanità, e per questo va assolutamente attenzionata. Confidiamo Sig. Presidente in un suo autorevole intervento conclude la nota.