Aldo Mucci (SGS): “Aumentare il potere di acquisto degli stipendi dei lavoratori della scuola”

Condividi

Visualizzazioni 151

Una cosa è certa, il potere d’acquisto è inversamente proporzionale ai prezzi. Se i prezzi dei beni e servizi aumentano, per comprare lo stesso quantitativo di beni servirà più denaro, e quindi il potere d’acquisto della moneta si riduce. Se poi ci si mette anche l’inflazione – fattore che più di tutti influenza il potere d’acquisto – significa che i prezzi sono aumentati rapidamente, erodendo la capacità di acquisto dei cittadini. Negli ultimi tre anni i prezzi dei beni alimentari essenziali – pane, latte e pasta – hanno registrato un aumento record, mettendo sotto pressione i bilanci delle famiglie. Dal 2022 al 2025 il pane è rincarato fino al 62%, il latte fino al 20% e la pasta ha toccato un +38% in un solo anno. Questo dà perfettamente la misura di come l’impatto della crescita dei prezzi, sia stato determinante e deleterio specialmente per i lavoratori della scuola, i quali hanno da sempre stipendi bassi.

Tra le priorità individuate dal Sindacato Generale Scuola SGS , spicca la questione retributiva del personale scolastico. Mucci propone un aumento del potere d’acquisto attraverso misure pratiche, agevolazioni sulle bollette, introduzione dei buoni pasto, e bonus fiscali. “Bisogna migliorare la qualità della vita di questo personale” dichiara Mucci. Quello che emerge è quadro desolante che ben rappresenta la situazione di difficoltà in cui si trovano i lavoratori della scuola. Bisogna valorizzare il lavoro di questi dipendenti, i quali in silenzio e con grande dignità, sorreggono le fondamenta della nostra scuola. Esprimeremo al Governo, al Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara le nostre rimostranze conclude Mucci.