Aldo Mucci SGS: “abbracciamo e sosteniamo la scuola, cuore pulsante della Nazione”

La scuola come “laboratorio di crescita” e ascensore sociale, non solo un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio laboratorio di crescita, – dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale SGS Scuola – un “cuore pulsante della Nazione”, un ascensore sociale fondamentale. Ed ancora: “sono assolutamente convinto che l’istruzione sia il principale strumento per promuovere lo sviluppo sociale, economico, culturale e personale di ogni cittadino e del Paese.

Un tema centrale è il contrasto al disagio giovanile e alla dispersione scolastica. La scuola – continua Mucci deve essere proattiva, deve uscire dalle aule e dialogare con le famiglie, specialmente nei quartieri più disagiati. La nostra organizzazione propone la creazione di sportelli d’ascolto e un approccio di “spirito di squadra” che coinvolga docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici per affrontare le sfide sociali ed economiche che spingono i giovani lontano dalla scuola. Non dobbiamo dimenticare come la povertà educativa possa portare i giovani al lavoro nero o, peggio, alla criminalità. A questo proposito c’è bisogno di tanta sensibilità politica, di maggiori investimenti e un aumento del personale, sia docenti che ATA per garantire servizi adeguati. Mucci sottolinea l’importanza di valorizzare il ruolo degli ATA, che hanno una veste sempre più professionale e richiedono maggiori competenze.

E’ nostro intento – continua Mucci promuove un’educazione civica “autentica”, che vada oltre i libri, far conoscere agli studenti da vicino il funzionamento delle istituzioni e delle realtà lavorative (fabbriche, ospedali, tribunali, caserme) per renderli cittadini consapevoli e attivi. Recentemente abbiamo incontrato il Ministro Valditara, e siamo assolutamente concordi che l’Educazione Civica, rappresenta un percorso fondamentale per formare cittadini responsabili e attivi, che partecipino pienamente alla vita civica, culturale e sociale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

Una delle nostre preoccupazioni maggiori – dichiara Mucci – è il divario tra Nord e SudItalianel sistema scolastico. Nel recente incontro con il Ministro, abbiamo sottolineato la precarietà di docenti e ATA nel Sud, la mancanza di infrastrutture (mense, palestre). Abbiamo Invocato un fondo speciale di“Agenda Sud” per le scuole in situazioni di disagio sociale, per valorizzare il Sud come risorsa e garantire pari opportunità. Il Ministro ci ha assicurato più investimenti e risorse per Agenda Sud. La nostra visione per la scuola è quella di un’istituzione dinamica, inclusiva e ben finanziata, capace di affrontare le sfide sociali e culturali del nostro tempo, promuovendo la crescita integrale degli individui e combattendo le disuguaglianze conclude Mucci.