Aldo Mucci (SGS): “A Bruxelles con la nostra valigia di idee per una scuola del futuro”

Il sindacato SGS Scuola si prepara a portare la voce dell’istruzione italiana a Bruxelles, con una valigia piena di idee, visioni e proposte concrete per una scuola più moderna, inclusiva e vicina ai giovani. A guidare la delegazione sarà Aldo Mucci, volto noto dell’organizzazione sindacale, da sempre attento ai temi dell’educazione e della formazione in chiave europea. “Riteniamo fondamentale valorizzare gli sforzi degli Stati membri per offrire ai cittadini un elevato livello di istruzione e formazione” – dichiara Mucci. “Gli scambi culturali tra i Paesi dell’Unione Europea rappresentano una risorsa strategica per arricchire il bagaglio di conoscenze dei nostri giovani e costruire un’Europa davvero unita”.

Il confronto si terrà presso la Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, dove la SGS incontrerà la nuova presidente, Nela Riehl, rappresentante della Germania. In agenda, il dialogo sulle nuove linee guida europee per la scuola e la presentazione di un progetto innovativo targato SGS. “Parleremo della scuola che vogliamo cambiare, di quella scuola che, dopo anni di immobilismo istituzionale, sta finalmente mostrando segni di cambiamento. Un po’ come diceva Galileo Galilei: ‘Eppur si muove’” – continua Mucci. “È arrivato il momento di voltare pagina, anche alla luce del piano di riforma promosso dal Ministro Valditara”. Secondo il leader SGS, la scuola italiana necessita oggi più che mai di rinnovamento, digitalizzazione, apertura internazionale e attenzione concreta agli studenti, a tutto il personale della scuola. “Porteremo a Bruxelles un progetto ambizioso ma realistico, ispirato alle migliori pratiche europee. Vogliamo costruire un sistema educativo in grado di correre al passo con le grandi innovazioni, senza perdere la sua identità e i suoi valori” – conclude. La missione a Bruxelles della SGS rappresenta un segnale importante: l’Italia vuole essere protagonista del cambiamento educativo europeo, non solo seguendo le direttive comunitarie, ma contribuendo attivamente alla loro definizione, con competenza, visione e responsabilità.