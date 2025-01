Aldo Mucci scrive a Indire e European Schoolnet: “A che punto siamo?”

Condividi

Aprendo la pagina dell’ Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) “manca il fiato” dichiara Aldo Mucci SGS. L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) è il punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia. l’Indire è parte del Sistema nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. In questo ambito, l’Istituto sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica per l’innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico. Un Istituto che valuta tutto ciò che ruota intorno alla nostra grande istituzione scolastica. L’Istituto è il punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia. l’Indire è parte del Sistema nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione.

In questo ambito, l’Istituto sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica per l’innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico. Indire osserva e analizza tutti quei processi attraverso cui prendono forma nuove modalità di insegnamento e apprendimento. In poche parole si occupa di innovazione, formazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici.

A tutto ciò va aggiunto un tassello importante, Indire fa parte del Consorzio European Schoolnet composto da 33 Ministeri dell’Educazione dei Paesi europei, che promuove l’innovazione nei processi educativi in una dimensione transnazionale,inoltre le tante collaborazioni internazionali contribuiscono allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze tra scuole, studenti, aziende e istituzioni di tutti i Paesi dell’Unione Europea. Ci chiediamo:“ a cosa servono suggerimenti,informazioni,scambi,collaborazioni, se poi la scuola italiana soffre maledettamente la carenza di personale, ed ancora: qualcuno legge le relazioni di questo “megagalattico” apparato, o assistiamo alla lettura del Paradiso di Dante conclude Mucci.