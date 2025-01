Aldo Mucci scrive a Gian Antonio Stella: “Venga ad Agrigento, suggerisca…”

Condividi

“Agrigento capitale italiana (sgrammaticata) della cultura: il cartello con due strafalcioni in 4 righe” Comincia così l’articolo del Maestro Gian Antonio Stella,noto editorialista del Corriere della Sera. Del giornalista Stella, ho sempre apprezzato i suoi saggi, non ultimo il libro inchiesta “La casta” che ho letto ben due volte, non perché non lo capissi,ma perché infonde, al primo capitolo, una lunga riflessione.

Lo scrive in una nota Aldo Mucci del Sindacato generale scuola, che continua :”Dove gli autori ribadiscono la loro condanna del qualunquismo, definito “privo di senso e dannoso”, così come la loro fiducia nella politica, nella democrazia e nei partiti, ma sostengono che in Italia queste importanti istituzioni abbiano subito una deriva ingiustificata e vergognosa. Con il Maestro Stella ci siamo sentiti telefonicamente tanti anni fa, ai tempi delle mie eclatanti manifestazioni in aiuto ai minatori siciliani, quando fece scalpore il motto: “pagato per non lavorare”. Caro maestro, mi permetta di dissentire su alcune sue affermazioni del tipo: “i girgentini ridono amari, manco il grande cartello stradale su quella pomposamente chiamata “la strada degli scrittori” sono riusciti a confezionare in tempo. Ed ancora : “passi falsi, ritardi, rinvii, polemiche, incertezze,che hanno fatto sì che intervenisse persino il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco con una affermazione che passerà alla storia: “commissariamo l’evento”.

Per quanto riguarda la programmazione dell’evento, lo stesso è stato affidato al prof. Giacomo Minio, docente di Economia applicata ai Beni Culturali. Il Consiglio di Corso di Studi in Beni Culturali dell’Università di Palermo ha espresso vivo apprezzamento per la nomina del prof. Minio, docente di Economia applicata ai Beni Culturali, a Presidente della “Fondazione Agrigento 2025”, che programmerà le iniziative relative ad Agrigento capitale italiana della Cultura. La collaborazione del Prof. Minio è a “costo zero” gratuita, come si evince dall’intervista con Lelio Castaldo direttore del Giornale Sicilia 24h. Come agrigentino di adozione, e dirigente sindacale SGS Scuola, siamo certi che da una sinergia tra la Fondazione ed i Corsi di Studi in Beni Culturali e Archeologia scaturiranno idee e proposte che concorreranno alla riuscita del Progetto. Caro ZIO GAS – mi permetta chiamarla affettuosamente così – non scriva senza conoscere i particolari di un progetto che proietta Agrigento Capitale non solo d’Italia ma europea. Attendiamo invece – conclude Mucci – un suo suggerimento, per arricchire ancora di più questo grande progetto che affascinerà il Mondo”.