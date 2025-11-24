Aldo Mucci: “Padre Pino Puglisi, quella volta che”

Condividi

Settembre 1991. Percorrendo la statale Agrigento Palermo pensavo a quello che avrei detto al Capo. Ero il responsabile delle relazioni industriali e sindacali, presso la miniera di Realmonte, La Miniera è una delle più importanti miniere di salgemma attive in Italia, situata nel comune di Realmonte, in provincia di Agrigento (Sicilia). La Miniera di Realmonte non è solo un sito industriale, ma un patrimonio culturale e naturale che testimonia la ricchezza geologica della Sicilia. Avevo organizzato al meglio la visita che sarebbe arrivata a breve, di personalità internazionali che volevano visitare la miniera.

Anziché continuare per il viale Regione siciliana, imboccai la strada per il porto – zona Brancaccio – lo facevo spesso, impegni permettendo. Mi fermai all’oratorio “Centro Padre Nostro”. Ne avevo sentito parlare e francamente ero molto curioso. Quel giorno si inaugurava l’oratorio. Il laboratorio teatrale era pieno di ragazzini intenti a ripassare la scena da interpretare. Quel posto tutto sembrava tranne un oratorio. I colori e le musiche del quartiere erano li. Il Centro Padre Nostro. Non era un semplice oratorio, ma un polo di promozione umana: doposcuola, corsi professionali, laboratori teatrali, sport, aiuto alle famiglie povere. L’obiettivo di Don Pino era togliere i ragazzi dalla strada e dalla mafia, dando loro dignità e alternative concrete. Don Pino si accorse di me, mi venne incontro, ero un “forestiero”, mi invitò a rimanere. Rimasi mezzora circa, dimenticando per un attimo l’impegno con il “Capo”, poi andai a cercarlo per salutarlo. Nel stringermi la mano sorrise, come se volesse ringraziarmi. Quel sorriso mi accompagnò per tutto il viaggio.

Due anni dopo Don Pino fu assassinato dalla mafia. Quel sorriso è diventato il simbolo della vittoria del bene sul male, della nonviolenza attiva, del perdono cristiano vissuto fino all’estremo. Molte persone a Palermo e in Sicilia, quando parlano di lui, dicono semplicemente: “Padre Puglisi è morto con il sorriso”. Quel sorriso che ho conosciuto, rimasto sospeso nei miei pensieri per sempre. Quel sorriso che non è più solo un’espressione, lo porto dentro, è diventato oggetto, qualcosa che si può stringere in mano quando il freddo fuori è troppo.