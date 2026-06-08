Aldo Mucci, nuovo incontro tra il SGS e il ministro dell’Istruzione e Merito Valditara per affrontare le urgenze

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Si terrà a breve un nuovo incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e i rappresentanti di SGS Scuola. L’appuntamento si inserisce in un percorso di dialogo avviato da tempo, come confermato da Aldo Mucci, leader dell’organizzazione. “Abbiamo sempre trovato disponibilità al confronto – ha dichiarato – ma ora è il momento di passare dalle parole ai fatti” Affronteremo temi che non possono più attendere. Le priorità che SGS porterà al tavolo ministeriale: Potenziamento dell’organico Stabilizzazione e aumento dei posti in organico di diritto per docenti e soprattutto per il personale ATA, oggi insufficiente a garantire il funzionamento ordinario delle scuole. Agenda Sud e contrasto alla dispersione scolastica. Risorse certe e continuative. È necessario “rimpinguare il portafoglio” degli interventi per azzerare le fragilità educative in Sicilia e nel Mezzogiorno, garantendo la continuità dei progetti PNRR e Agenda Sud anche nel periodo estivo. Ricostruzione di carriera ATA e riconoscimento economico. Soluzione definitiva per la ricostruzione di carriera del personale ATA (inclusa la rettifica 2020) e l’introduzione dei buoni pasto, per allineare la scuola agli altri comparti della Pubblica Amministrazione.“Siamo pronti a collaborare – conclude Mucci – ma dobbiamo concretizzare. Servono atti concreti: più personale, più risorse e maggiore attenzione al Sud.