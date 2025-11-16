Aldo Mucci “ L’IA per stare vicino ai giovani ”

Condividi

L’IA non è il mostro, ma un amplificatore: amplifica sia il peggio (dipendenza, fake) che il meglio (apprendimento, inclusione). Il pericolo non è la tecnologia, ma l’assenza di educazione e controllo.

Dopo aver sentito i miei nipoti interrogarsi sulla IA e non avendo risposte concrete per spiegargli “come funziona” ho deciso di iscrivermi al corso “Insegnare con l’AI: Progettazione” finanziato dalla Unione Europea – dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Italia Domani – Alma Digital – Università degli Studi Federico II di Napoli dichiara Mucci.

“L’intelligenza artificiale (IA) – prosegue Mucci – non è intrinsecamente un pericolo per i giovani, ma può diventarlo se usata male, ignorata o non regolata. I rischi per i giovani sono dipendenza e isolamento, disinformazione e manipolazione, perdita di skills cognitive, privacy e profiling. Ci sono anche i benefici (se usata bene) Personalizzazione dell’apprendimento. Supporto psicologico. Creatività e inclusione. Il corso mi ha aiutato ad integrare consapevolmente l’Intelligenza Artificiale (AI) nella progettazione didattica. Attraverso video-lezioni, esempi concreti di utilizzo di prompt ed esercitazioni pratiche ho imparato a utilizzare chatbot e strumenti di AI generativa per analizzare i bisogni formativi, definire obiettivi didattici, progettare strategie e contenuti personalizzati e creare valutazioni efficaci. Ho imparato a definire obiettivi didattici SMARTe collegarli a specifiche attività di apprendimento. Un’esperienza di apprendimento hands-on straordinario”.

Potevo finalmente spiegare ai miei nipoti che l’intelligenza artificiale è come un cucciolo molto intelligente: impara da quello che gli mostriamo, ma non capisce davvero come noi. Ho spiegato i concetti base IA come nelle favole. Addestramento – “È come insegnare a un cucciolo: gli mostri tanti esempi, e lui impara. Errore – A volte l’IA sbaglia, come quando confondi un lupo con un cane. – ”Non capisce davvero“ Sa dire ‘mela’, ma non sa che è buona da mangiare.” Sono un po’ più tranquillo, un nonno super-tech! Conclude Mucci.