Aldo Mucci leader del SGS sul disastro del centrodestra: “Umiliati dalla città e incapaci di fare mea culpa”

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“La sconfitta pesante del centrodestra ad Agrigento non è arrivata per caso. È stata netta, inequivocabile e, per molti versi, annunciata. Eppure, ciò che più colpisce non è tanto la sconfitta in sé, quanto l’assenza totale di un minimo di autocritica da parte dei “big” agrigentini del centrodestra. Nessun “mea culpa”. Nessuna riflessione seria sulle ragioni profonde di questo risultato. Niente ammissioni di errori, niente analisi sul distacco dalla città reale. Solo silenzi, scaricabarile, giustificazioni e, in alcuni casi, addirittura attacchi agli elettori che “non hanno capito”.

Lo dichiara Aldo Mucci, leader del sindacato Sgs che continua: “Una classe dirigente che sembra incapace di guardarsi allo specchio. Hanno perso perché hanno continuato a ragionare come se Agrigento fosse ancora quella di vent’anni fa. Hanno sottovalutato il malessere quotidiano: la spazzatura, le strade dissestate, le fogne che scoppiano, l’acqua razionata, una scuola che cade a pezzi e un turismo che resta confinato alla Valle dei Templi mentre il resto della città affonda nel degrado. Hanno fatto campagna elettorale con slogan nazionali, mentre la gente chiedeva solo di poter vivere dignitosamente nella propria città. Quella “maionese impazzita” fatta di divisioni interne, liste rissose, candidati dell’ultimo minuto e voti disgiunti ha solo accelerato il disastro. Ma la responsabilità principale sta nella mancanza di visione e di ascolto reale del territorio. Una forza politica che non è capace di fare autocritica dopo una sconfitta così netta è una forza destinata a rimanere all’opposizione ancora a lungo. Senza “mea culpa” non c’è rigenerazione. Senza onestà intellettuale non c’è riscatto. Ai big agrigentini del centrodestra dico: prima di pensare alla rivincita del 2031, fatevi una domanda seria. Perché la città vi ha voltato le spalle in questo modo? Finché non troverete il coraggio di rispondervi con sincerità, il distacco tra voi e la gente non farà altro che aumentare. Agrigento ha scelto il cambiamento. Ora tocca a chi ha vinto dimostrare di essere all’altezza. E tocca a chi ha perso dimostrare di aver capito la lezione. Per ora, purtroppo, di lezione non se ne vede traccia. La città viene prima di tutto. Sempre” – conclude Mucci.