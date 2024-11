Aldo Mucci: “Le nostre RSU a tutela dei lavoratori della scuola, in tutta la Sicilia”

Condividi

“SGS sta predisponendo le candidature RSU nel comparto Scuola in tutta la Sicilia. Lo dichiara Aldo Mucci in una nota che continua: “Le RSU sono costituite all’interno della struttura lavorativa mediante elezioni. Per la presentazione delle suddette liste è richiesto un numero di firme variabile a seconda del livello occupazionale. Il sistema di voto è proporzionale e segreto. Queste disposizioni non possono essere in alcun modo derogate da accordi successivi, quale che sia il livello di contrattazione ccnl o contrattazione decentrata. Le modalità di voto sono stabilite a livello di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o con specifici accordi tra le RSU e la controparte datoriale. In ogni caso devono essere stabiliti il periodo di validità degli organismi rappresentativi delle R.S.U. (di norma pari a tre anni) e le procedure di voto. Chi è eletto nella RSU, rappresenta le esigenze dei lavoratori. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Le ultime elezioni per il rinnovo si sono svolte il 5.6.7. aprile 2022 con una grande visibilità per la nostra organizzazione in tutta la Sicilia. Continueremo ad esserci, con la stessa determinazione che ci ha visto protagonisti nel mondo scolastico” – conclude Aldo Mucci.