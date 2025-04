Aldo Mucci: “Il mio ricordo di Danilo Dolci, sociologo ed attivista della nonviolenza”

Condividi

Visualizzazioni 144

Sulla tradizione rivoluzionaria siciliana gli storici hanno speso fiumi di inchiostro. La Sicilia è sempre stata una meta obbligata di intellettuali, artisti, poeti etc i quali l’hanno assunta come tappa del loro stesso itinerario culturale, della loro ricerca interiore. L’isola come percorso interiore dunque, alla ricerca delle ragioni della propria funzione sociale. Tra i poeti, sociologi ed attivisti della nonviolenza, il mio pensiero và a Danilo Dolci, che ho avuto la fortuna di conoscere. A ventisette anni si trasferì tra Palermo e Trapani, uno dei territori più poveri e dimenticati d’Italia, in un paese poverissimo di pescatori e contadini: voleva partecipare in prima persona alla rinascita del Meridione, dove promuove lotte nonviolente contro la mafia, la disoccupazione, l’analfabetismo e la fame endemica sospinti dall’assenza dello stato e dalle disparità sociali, per l’affermazione dei diritti umani e civili fondamentali.



Dolci era un rivoluzionario del discutere, del confronto. Un combattente contro la mafia, contro il sistema clientelare, contro la miseria. Il suo merito più grande è stato quello di aiutare la gente ad incontrarsi, discutere insieme dei problemi. Diceva sempre: “non esiste democrazia se non c’è confronto; non esiste democrazia in un paese in cui la socialità è frammentata ed ognuno apprende singolarmente il mondo; non esiste democrazia dove la lettura attenta dei segni complessi del reale lascia il posto alla chiacchiera ed allo slogan”. Dalla Sicilia dunque parte lo “spazio di comunicazione”, una interpretazione condivisa del mondo, delle cose. La comunicazione è importante, diceva sempre Danilo Dolci: “un dare e ricevere”. Il trasmettitore televisivo, quella comunicazione di massa contestata con fermezza, da Danilo Dolci che sosteneva: “la comunicazione, quella vera è incompatibile con la massa”. Il lavoro educativo di Dolci, assume un ruolo importante, evidenzia i rischi della società connessi al controllo sociale attraverso la diffusione capillare dei mass-media. Le parole di Dolci, il suo vivere possono aiutarci a ritrovare la forza e la verità, a conquistare quella limpidità della lingua e purezza del pensiero. Consiglio agli studenti di leggere Dolci conclude Aldo Mucci