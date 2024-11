Aldo Mucci, facciamo chiarezza sulla ricostruzione di carriera degli ex lsu ata

Condividi

“Riteniamo fuorviante, nei confronti dei lavoratori ex LSU ATA, l’atteggiamento di alcune organizzazioni sindacali le quali, in maniera del tutto superficiale, invogliano i lavoratori ad includere nella ricostruzione di carriera, gli anni di Pulizie presso le scuole. Inizia così il comunicato del SGS Scuola ai lavoratori Collaboratori scolastici della Sicilia. Ci pervengono inoltre notizie circa la protocollazione – a cura dei lavoratori – presso le segreterie scolastiche della cosiddetta “ricostruzione”.

Lo dichiara Aldo Mucci che Una volta acquisito il protocollo, il lavoratore crede di avere espletato la ricostruzione. Niente di più ingannevole nei confronti di ignari lavoratori, ai quali ricordiamo che il 1 marzo del 2020 e il primo settembre 2021 sono avvenute le assunzioni che hanno previsto l’internalizzazione del personale EX LSU e appalti storici ART. 58, DECRETO LEGGE 21/06/2013, N. 69 e ddg 2200 del 6 12 2019 riservate a chi aveva svolto almeno 10 anni di servizio nelle scuole pubbliche con assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze delle ditte esterne, si è proceduto poi alla trasformazione dei contratti da part time a full time. Sebbene questi lavoratori abbiano maturato 5/10 o anche 20 anni di servizio prestati nella scuola pubblica, questi periodi – conclude Mucci – non sono valutabili per la ricostruzione di carriera perché i lavoratori erano assunti alle dipendenze delle ditte esterne”.