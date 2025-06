Aldo Mucci, disagio giovanile: “La scuola è “maestra di vita”, gli insegnanti non possono fare miracoli”

Condividi

Visualizzazioni 53

La scuola gioca un ruolo fondamentale nel contrastare il disagio giovanile, essendo un ambiente in cui gli adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo e che influenza profondamente il loro benessere – dichiara Aldo Mucci – Non si tratta solo di trasmettere conoscenze, ma di creare un ambiente sicuro e stimolante che favorisca la crescita personale, sociale ed emotiva. Il ruolo che esercita l’insegnante in questa lunga fase è determinante per la crescita sana del ragazzo, perché può interagire positivamente o negativamente sui fattori psicologici protettivi che si devono sviluppare nell’adolescenza. Certo deve essere un’insegnante soprattutto formato a saper valutare e saper gestire le dinamiche relazionali dell’alunno. A nostro vedere – dichiara Mucci – l’insegnante non può fare tutto, né tantomeno possiamo pretendere miracoli. La nostra proposta è quella di creare Sportelli di ascolto e supporto psicologico. La presenza di psicologi scolastici o la possibilità di accedere a servizi di supporto psicologico è cruciale. Bisogna introdurre percorsi di educazione emotiva e sociale, questi aiutano i ragazzi a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, a sviluppare empatia, a gestire i conflitti in modo costruttivo e a prendere decisioni responsabili. Bisogna che attorno ai ragazzi operi una “comunità” una rete di supporto più ampia per i ragazzi, offrendo opportunità educative e sociali anche al di fuori dell’orario scolastico. In sintesi, la scuola non deve essere solo un luogo di apprendimento ma un vero e proprio laboratorio di crescita. Occorrono più sinergie e naturalmente più personale conclude Mucci.