Aldo Mucci: “da Favara a Trento ,SGS cresce in tutta Italia”

Cresce la famiglia del Sindacato Generale Scuola. Nel mondo della scuola il sindacato SGS sta aumentando il numero di consensi: “Stiamo costruendo una grande partecipazione, stiamo crescendo e questo ci dà la misura della volontà delle persone di partecipare” dichiara Peppe Paino segretario provinciale di Agrigento. Il sindacato, sta registrando una crescita in tutto il Paese e questo gli consente di avere un ruolo più decisivo nei tavoli di confronto con MIM e con gli Uffici Scolastici Regionali – asserisce Giovanni Oliva segretario SGS Trapani – SGS è un sindacato di vicinanza e rappresentanza di tutti i lavoratori della scuola. In Italia è necessario che ci siano più investimenti per far ripartire una scuola all’altezza dell’Europa, a partire dagli stipendi, a nuove assunzioni di personale – dichiara Francesco Puliafito componente del direttivo SGS scuola. SGS non vuole essere solo un sindacato a garanzia dei minimi contrattuali ma vuole tutelare il lavoratore, in quanto persona che sceglie il lavoro come proprio programma di vita, che si aspetta dal lavoro: l’identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della sua vita e della sua personalità. “Non c’è dubbio che il merito di un risultato importante e lusinghiero va soprattutto al lavoro della nostra dirigenza territoriale, che fa del SGS Scuola un’organizzazione saldamente radicata e diffusa in ogni parte d’Italia, e alla presenza attiva delle nostre rappresentanze – RSA e RSU – sui luoghi di lavoro” conclude Francesco Napoli del direttivo regionale. La nostra sede di Favara,dedicata al compianto Filippo Baio,e tutti i componenti del direttivo regionale hanno esercitato una funzione trainante della nostra organizzazione.Fieri in umiltà e lavoro conclude Mucci del direttivo nazionale scuola.