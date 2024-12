Aldo Mucci: “Corso Diritto del Lavoro Università Federico II, con passione”

Condividi

“A qualunque età si può studiare e migliorare. Marco Porcio Catone, politico e scrittore romano, autore in vecchiaia, della prima opera storiografica le “Origines” il cui argomento era la storia romana, cominciò a studiare il greco a 80 anni. Sofocle, uno dei maggiori poeti dell’antica Grecia, scrisse la tragedia “L’Edipo a Colono” a più di ottant’anni. I giornali riportano casi di anziani che si laureano in tarda età, per passione e interesse. Ma certo più numerosi sono i casi di chi accumula esperienza e sapere, divenendo sempre più esperto in uno o più campi. Quanto a migliorarsi, si può sempre rimettersi in discussione, accettarsi, diventare più tolleranti e comprensivi ad ogni età dichiara Mucci. Questi sono i motivi che mi hanno indotto a frequentare il corso Learning sul Diritto del Lavoro a cura dell’ Università Federico II di Napoli direttore Prof. Fortunato Musella,” – conclude Mucci.