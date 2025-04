Aldo Mucci. “Alla Valle dei Templi una giornata di straordinaria follia”

Condividi

Chi non ricorda il film “Un giorno di ordinaria follia” protagonista il grande attore hollywoodiano Michael Douglas. Una mattina Bill (Michael Douglas) rimane bloccato in un ingorgo mentre sta andando in città: stravolto dal caldo torrido, prende la sua valigetta e scende dalla macchina, abbandonandola nel traffico e provocando le ire degli altri automobilisti. (………) Quello che è accaduto oggi all’ingresso della Valle dei Templi si può definire: “una domenica di straordinaria follia” fortunatamente senza risvolti paragonabili al film, dove Bill spaventa i lavoratori con il bazooka, dove nessuno dei turisti presenti portava con se una borsa piena di armi ecc. Il racconto : Una grande folla di turisti, numerosi studenti accompagnati dai professori aggrovigliati, pressati come sardine di fronte all’ingresso ENTRATA – ENTRY – Valle dei Templi. Alcuni studenti – ragazzini – sono addirittura entrati nel panico con crisi di pianto. Proteste da parte degli insegnanti e degli stessi turisti che non capivano perché nessuno interveniva per organizzare quantomeno la grande ed infinita fila di esseri umani arrivati ad Agrigento per essere incantati dalla Valle. Solitamente in giorni “intensi” la polizia provinciale è sempre stata presente, oggi, domenica 6 aprile nemmeno l’ombra. Per fare un po’ d’ordine è dovuta intervenire la Polizia. I docenti che accompagnavano i ragazzi, hanno giurato che non verranno mai più, consigliamo alle altre scuole di non venire, dice disgustata una docente. Non vogliamo sapere chi gestisce cosa dichiara Aldo Mucci, ma rimane l’amaro in bocca nel vedere una gestione dei turisti e delle scolaresche in modo assolutamente privo di ogni senso organizzativo. Scriveremo ai dirigenti degli istituti scolastici presenti in questa giornata all’insegna della follia organizzativa scusandoci per la vergognosa “calca” conclude Aldo Mucci del SGS scuola.