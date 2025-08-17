Alcuni locali della movida irrispettosi con la legge, chiusura e pesanti multe per i gestori

Condividi

Visualizzazioni 157

Di fatto un locale della movida agrigentina situato all’inizio della via Atenea non ha rispettato l’ordinanza sindacale che vieta fino al 27 di settembre l’asporto di alcolici e superalcolici oltre la mezzanotte. Il gestore è stato sorpreso dagli agenti della Questura di Agrigento a vendere alcolici oltre l’orario stabilito. Per lui è scattata una multa di 6.500 euro.

A Licata, invece, gli uomini della sezione Pasi della Questura di Agrigento hanno beccato il titolare di un locale della movida del centro storico che ha organizzato serate danzanti senza avere alcuna licenza rilasciata. Inoltre, in altri due locali sempre del centro storico sono state rilevate irregolarità di natura amministrativa , soprattutto l’assenza di autorizzazione comunale in materia di inquinamento acustico. I gestori sono stati tutti deferiti alla autorità giudiziaria.



