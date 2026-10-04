Alcol, vetro e pneumatici smaltiti illegalmente: pioggia di multe ad Agrigento

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Controlli della Polizia locale nel centro storico e nelle attività commerciali di Agrigento: tre sanzioni per la violazione delle norme su alcol e contenitori in vetro e una maxi multa da 20 mila euro per la gestione irregolare di pneumatici fuori uso.

Il controllo più pesante ha riguardato un’attività di vendita e sostituzione di pneumatici. Durante l’ispezione, gli agenti della Polizia locale hanno accertato irregolarità nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti speciali, contestando al titolare una sanzione complessiva di 20 mila euro.

Parallelamente sono scattati i controlli sulla movida, con particolare attenzione alle disposizioni comunali che regolano la vendita e l’asporto di bevande alcoliche e l’utilizzo di contenitori in vetro.

Gli agenti hanno effettuato verifiche lungo via Atenea, via Pirandello, Porta di Ponte e via Gioeni. Tre gli esercizi commerciali sanzionati.

In un caso è stata contestata una multa di 4 mila euro per la vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro oltre la mezzanotte, in violazione delle disposizioni in vigore. Per altri due locali sono invece scattati verbali da 50 euro ciascuno per la vendita di bevande in contenitori di vetro nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 24.

Il bilancio complessivo dei controlli ammonta dunque a oltre 24 mila euro di sanzioni, con l’attività della Polizia locale concentrata sia sul rispetto delle regole della movida sia sulla corretta gestione dei rifiuti speciali.