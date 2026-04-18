Alcol a minori e irregolarità sanitarie: nei guai il titolare di un locale ad Agrigento

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Controlli serrati nel centro di Agrigento, dove le forze dell’ordine continuano a monitorare la movida cittadina. Nel corso dell’ultimo fine settimana, un’attività di somministrazione di cibi e bevande è finita sotto la lente di polizia e vigili urbani, facendo emergere diverse violazioni.

Il caso più grave riguarda la vendita di alcolici a due ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Secondo quanto accertato, il gestore del locale non avrebbe richiesto alcun documento di identità prima di servire le bevande, incorrendo così in un reato di natura penale. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica.

L’ispezione ha inoltre evidenziato altre irregolarità sul piano amministrativo e sanitario. In particolare, sarebbe risultata assente la SCIA, necessaria per l’avvio dell’attività, e i registri HACCP — fondamentali per garantire la sicurezza alimentare — sarebbero stati compilati in modo incompleto o comunque non aggiornati correttamente.

L’intervento rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio, intensificata soprattutto nelle zone centrali della città, frequentate da giovani durante le ore serali e notturne. Le autorità stanno infatti cercando di contrastare fenomeni sempre più diffusi come il consumo eccessivo di alcol tra i minorenni, che rappresenta un serio rischio per la salute pubblica.