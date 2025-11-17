Alcol a minori, chiuso esercizio pubblico

Condividi

Il Questore della Provincia di Agrigento dott. Tommaso PALUMBO ha adottato, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del tipo bar ubicato nel Comune di Raffadali .

Il provvedimento amministrativo è la conseguenza dei controlli effettuati dai militari della Stazione CC di Agrigento che hanno accertato la somministrazione di bevande alcooliche ad un minore di anni 18 e precisamente ad un minore di anni 17.

L’attività relativa all’esercizio pubblico è stata sospesa per tre giorni.

Il provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.

Tale potere, diretta espressione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio dalla somministrazione di bevande alcoliche a minori di età .