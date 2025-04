Albergoni, doppio addio; si dimette anche da “Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026”

Condividi

Visualizzazioni 189

Per Roberto Albergoni non c’è pace. Con lui non si possono usare le mezze misure: o dentro o fuori.

Dopo le clamorose dimissioni da Direttore di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, oggi con estrema sorpresa Albergoni si è dimesso anche da direttore di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

E’ molto probabile che anche in questo caso l’ex direttore abbia tolto dagli imbarazzi sia il presidente della Regione Renato Schifani sia la presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 Maria Teresa Cucinotta che propri ad Agrigento ha preso il suo posto.

Pesantissime, infatti, erano state le dichiarazioni di Schifani e Cucinotta quando ad Agrigento Albergoni si dimise da direttore della Fondazione. I due ebbero a dire: “Meno male che si è dimesso, ci ha tolto da un brutto imbarazzo…”.