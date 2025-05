Al via “Una fiera per costruire”. Dal 15 al 18 maggio il Palacongressi diventa sede di convegni con gli Ordini professionali degli architetti, ingegneri e Geologi, con CNA e Siciliana Gessi

Condividi

L’edizione 2025 di “Una fiera per costruire”, in programma dal 15 al 18 maggio al Palacongressi, interamente dedicata all’edilizia per costruire, arredare e ristrutturare casa, promossa da Gea Comunicazione & Marketing di Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia con il patrocinio del Parco Valle dei Templi, si preannuncia ricca di eventi e convegni proposti dagli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri e dei geologi; da CNA Sicilia e Siciliana Gessi con esperti provenienti da ogni dove, oltre a diverse iniziative collaterali e all’esposizione di prodotti di diverse aziende che operano nel settore edile.

Si comincia giovedì, alle 15, nella sala Zeus, con il convegno a cura dell’Ordine degli architetti sul tema:

“Salva Casa: procedure, modulistica e gestione delle difformità edilizie”. Dopo l’apertura dei lavori a cura di Rino La Mendola presidente dell’Ordine degli architetti, interverranno l’avvocato Vittorio Fiasconaro e l’ingegnere Nunzio Santoro. I lavori saranno moderati da Gianluca Oreto, direttore di lavoripubblici.it

Venerdì, alle 10, sempre nella sala Zeus, si terrà la VI edizione dell’Osservatorio burocrazia “100 semplificazioni per liberare le energie delle piccole imprese” a cura del CNA Sicilia: dopo i saluti del sindaco Miccichè, del prefetto Caccamo e del presidente CNA Agrigento, Francesco Di Natale, interverranno: Giuseppe Cascone, vicepresidente CNA nazionale; Marco Capozi, responsabile del dipartimento Relazioni istituzionali e Affari legislativi CNA; Giuseppe La Greca, magistrato dei Consiglio di Stato; Gaspare Vitrano, presidente della commissione Attività produttive all’Ars; Giusi Savarino, assessore regionale Territorio e Ambiente; Piero Giglione, segretario regionale CNA. I lavori saranno coordinati da Francesco Cuccia, funzionario regionale CNA Sicilia. Nella stessa giornata, alle 15, si terrà l’incontro sul tema “Recupero e valorizzazione degli ambienti ipogei anche ai fini della fruizione turistica” con gli interventi dei geologi Giovanni Noto e Salvatore Talmi.

Sabato, alle 9, sarà la volta dell’Ordine degli ingegneri con un convegno sul tema “Le comunità energetiche rinnovabili”. Previsti gli interventi di Domenico Armenio, presidente della Fondazione Ordine degli ingegneri; e Salvatore Inguanta, presidente della commissione Transizione energetica.

Subito dopo, si terrà l’incontro, promosso dall’Ordine dei geologi, moderato da Salvatore Talmi, sul tema “Dinamica dei terreni e interazione suolo struttura” con il geologo Mauro Corrao, consigliere dell’Ordine regionale dei geologi, a cura dell’Ordine dei geologi.

Altri due importanti appuntamenti sono in calendario per la giornata conclusiva: alle 15 l’appuntamento è con l’evento a cura di Siciliana Gessi sul tema “L’evoluzione dei leganti da costruzione” che vedrà al tavolo dei relatori Rosario Chianetta, amministratore dell’Azienda; Franco La Mendola, direttore della Cava; Gianni Berti, consulente tecnico dell’azienda, e alle 16 con “Supporto imprese: efficienza, sicurezza e innovazione digitale nei cantieri” con il relatore Salvatore Piscitello.