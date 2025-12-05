Al via il servizio di Unità Mobile del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Agrigento

Condividi

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento comunica l’avvio ufficiale, a partire dal 1° dicembre 2025, del nuovo servizio di Unità Mobile previsto dalla Legge Regionale n. 26 del 7 ottobre 2024. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale, nasce con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai luoghi e ai contesti in cui si manifestano maggiormente situazioni di fragilità, disagio o rischio legate ai consumi di sostanze e alla salute pubblica.

L’Unità Mobile opererà infatti nei contesti abituali di consumo e in aree segnalate da comuni, istituzioni scolastiche ed enti del territorio, con una serie di interventi finalizzati a instaurare un contatto diretto e di fiducia con i cittadini, distribuire materiale informativo sulla prevenzione e sulle strategie di riduzione del danno, fornire materiale sanitario sterile per la prevenzione dei rischi infettivi, effettuare test tossicologici e attività di drug-checking, offrire soccorso in caso di malessere,

svolgere screening per malattie quali HIV, HBV, HCV e altre infezioni sessualmente trasmissibili.

Per il mese di dicembre, l’Unità Mobile sarà operativa il 6 dicembre 2025, in orario antimeridiano, in piazza Marconi a Grotte (AG) ed il 13 dicembre 2025, ancora in orario antimeridiano, in via Cimarra, presso il Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Agrigento.

Il servizio rappresenta un importante strumento di prossimità sanitaria, volto a favorire la prevenzione, la tutela della salute pubblica e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.