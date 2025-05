Al via al convegno #RiabilitAG: focus sulla salute al femminile

Condividi

Al via #RiabilitAg appuntamento scientifico sulla Riabilitazione; l’edizione 2025 pone al centro del confronto tra specialisti, docenti universitari e primari, la salute al femminile. Partendo dall’aspetto della riabilitazione, la prevenzione delle patologie delle donne in età da menopausa e post menopausa, nella due giorni verranno affrontate le problematiche relative alla malnutrizione delle donne durante la terza età, analizzando le conseguenze di una simile situazione, per esempio le fratture. E poi focus su patologie legate a incontinenze e disfunzioni sessuali e la disabilità psicologica femminile. Responsabile scientifico del convegno è il dottor Fausto Crapanzano, Direttore dell’Unità Operativa Complessa della Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.