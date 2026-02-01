Al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta e alla Procura di Agrigento: misure alternative e violazioni reiterate; quando qualcosa non torna. Ecco il video scandaloso

Condividi

Un giornale ha un ruolo sociale preciso: informare, interrogare, porre domande scomode. Non sostituirsi ai magistrati, non emettere sentenze, non ergersi a tribunale parallelo. Ma quando i fatti sono pubblici, documentati e ripetuti, tacere diventa difficile. E forse anche irresponsabile.

Il caso del pluripregiudicato Giuseppe Arnone solleva più di una perplessità. Un soggetto, condannato per reati specifici, è stato ammesso a una misura alternativa alla detenzione ed è stato affidato ai servizi sociali. Una scelta prevista dall’ordinamento, fondata sul principio rieducativo della pena e sulla possibilità di reinserimento. Nulla da eccepire, in astratto.

Nell’ordinanza che dispone tale misura, tuttavia, le condizioni sono chiarissime: il beneficiario non deve reiterare i reati commessi, pena la revoca della misura e il ritorno in carcere. Tra quei reati rientrano anche gravissime diffamazioni, in particolare rivolte a magistrati. Una prescrizione netta, scritta, inequivocabile.

Eppure, meno di 24 ore fa, è uscito un nuovo video pubblico del pluripregiudicato Giuseppe Arnone (ieri 31 gennaio 2026, nel bel mezzo dello svolgimento (?) della pena alternativa) nel quale lo stesso soggetto torna a insultare e diffamare due magistrati, con toni violenti, offensivi e reiterati. Non si tratta di allusioni ambigue o di interpretazioni forzate: le parole sono pronunciate apertamente, registrate, accessibili a chiunque. E questo giornale vi propone il video che già migliaia, migliaia e migliaia di persone hanno dovuto ancora una volta sentire violentissimi insulti contro due magistrati di spessore, di tutto rispetto e la cui professionalità e rettitudine viene riconosciuta urbi et orbi. E dire che il provvedimento della pena alternativa è stato preso proprio in funzione rispetto alle diffamazioni dell’ex carcerato (più volte) Giuseppe Arnone. E non nascondiamo come non solo a chi scrive ma a molti, molti altri, dispiacciono quei “mi piace” come a dimostrare che le volgarissime frasi di uno che entra ed esce dalla patrie galere vengano applaudite.

La domanda, allora, sorge spontanea: com’è possibile che, a fronte di violazioni così evidenti delle prescrizioni, la misura alternativa sia ancora in vigore?

È bene chiarirlo subito: la risposta non è semplice né automatica. Nel nostro ordinamento, il ritorno in carcere non scatta “in tempo reale” sulla base dell’indignazione pubblica o della constatazione mediatica. Serve un percorso formale: segnalazioni, valutazioni giuridiche, istruttorie, decisioni del giudice di sorveglianza. I servizi sociali monitorano, ma non decidono. La Procura valuta, ma non revoca. Solo un giudice può farlo.

Tuttavia, proprio qui sta il punto critico. Se le violazioni sono pubbliche, documentate e reiterate, il tempo diventa un fattore politico e istituzionale, non solo procedurale. Ogni giorno che passa senza conseguenze visibili alimenta una percezione pericolosa: si tollera ciò che quanto scritto sulla carta sia intollerabile.

Non si chiede una giustizia sommaria. Non si invoca il carcere come vendetta. Si chiede coerenza. Perché una misura alternativa funziona solo se: le regole sono chiare, le violazioni sono accertate, e le conseguenze arrivano quando quelle regole vengono infrante.

Altrimenti, il messaggio che passa è devastante: le prescrizioni diventano consigli, le ordinanze carta straccia, l’affidamento ai servizi sociali una zona grigia di sostanziale impunità.

Tra l’altro, il pluripregiudicato, non sembra essere mai andato a ripulire i giardini della Kolymbetra, così come scritto nella ordinanza.

Un giornale non condanna. Ma può e deve chiedere: le segnalazioni sono state fatte? Le violazioni sono state valutate? E se sì, perché nulla sembra muoversi? Possibile che nei “palazzi dei controllori” nessuno si sia accorto di questo ultimo video nel quale, in barba alle leggi e ad una ordinanza precisa e puntuale, se ne frega altamente e va avanti per la sua strada denigratoria?

Perché quando la giustizia appare lenta di fronte a comportamenti apertamente reiterati, non è solo un problema del singolo caso. È un problema di fiducia collettiva nello Stato di diritto.

E su questo, legittimamente, qualcosa continua a non quadrare.

