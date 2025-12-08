Al Teatro Pirandello una serata di magia: ad Agrigento la cultura incontra la moda nella prima edizione dell’evento “La cultura della moda”

Condividi

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura, ha offerto ancora una volta una serata indimenticabile. Nel gremitissimo Teatro Pirandello è andata in scena la prima edizione di “Cultura della Moda”, un evento che ha unito eleganza, arte e impegno sociale, conquistando il pubblico con un’atmosfera raffinata e partecipata.

Protagonisti della passerella sono state le modelle che hanno indossato le creazioni di diversi stilisti siciliani, mostrando abiti di grande pregio, uno più affascinante dell’altro. Linee ricercate, tessuti preziosi e un gusto profondamente mediterraneo hanno dato vita a una sfilata che ha messo in luce la qualità e il talento della moda isolana, capace di dialogare con la tradizione senza rinunciare all’innovazione.

Straordinari anche gli abiti da sposa proposti che confermano la forte preparazione delle stiliste pronte a calcare palcoscenici di forte prestigio.

A impreziosire la serata sono stati gli intermezzi culturali curati da Viviana Nobile, che ha interpretato alcuni passi dei più grandi autori e poeti siciliani. Le sue letture hanno offerto momenti di intensa emozione, intrecciando la sfilata con la potenza della letteratura e restituendo al pubblico il senso profondo di un evento che voleva celebrare la cultura in tutte le sue forme.

Sul palco e tra il pubblico non sono mancati anche momenti di riflessione: si è parlato di giornalismo, di cyberbullismo, di violenza di genere e di alcuni temi sociali che toccano da vicino la vita quotidiana di grandi e piccoli. La presenza di numerosi bambini ha dato un ulteriore tocco di freschezza e partecipazione, sottolineando l’importanza di educare alle arti e al rispetto fin dalla giovane età.

L’organizzazione della serata porta la firma della Piccy Accademy, una realtà che si conferma capace di progettare e realizzare eventi di alto livello, con professionalità e cura dei dettagli. La riuscita di questa prima edizione lascia presagire un percorso destinato a crescere e a radicarsi nel panorama culturale della città.

“Cultura della Moda” ha saputo dunque raccontare un’Agrigento viva, elegante e consapevole del proprio ruolo di capitale culturale: un luogo in cui la bellezza non è semplice esibizione, ma dialogo, espressione, testimonianza. E il Teatro Pirandello, colmo in ogni ordine di posto, ne è stato lo scenario ideale.