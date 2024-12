Al Teatro Pirandello successo per l’amarcord di Domenico Modugno

Condividi

Il teatro Pirandello di Agrigento è stato cornice dello spettacolo “Nel blu dipinto di blu”. A contribuire a rievocare il mito e il talento di Domenico Modugno è stato in particolare l’artista agrigentino Lello Analfino, per il quale Modugno è stato prima fonte d’ispirazione, e che, oltre a cantare brani iconici come “La lontananza”, ha raccontato aneddoti umani e artistici di Modugno, la cui carriera è stata anche ricostruita tramite la proiezione di un docu – film curato da Diego Romeo. In scaletta anche un’intervista esclusiva, a cura di Francesco Bellomo, ad Adriano Aragozzini, patron per tanti anni del festival di Sanremo, che ha ripercorso il legame con Modugno. Ad occuparsi della conclusione della serata è stata la Savatteri Produzioni, con una performance musicale. Regia di Pippo Calandrino. Conduzione di Barbara Capucci…