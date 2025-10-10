Al Teatro Pirandello di Agrigento la stagione 2025-2026 si apre con “Prima Facie” by Suzie Miller 

Condividi

15 e 16 novembre 2025 – Teatro Pirandello, Agrigento

Arriva per la prima volta ad Agrigento, dopo i successi di Roma e Milano, Prima Facie — l’opera teatrale firmata dalla drammaturga australiana Suzie Miller, pluripremiata in tutto il mondo e già vincitrice di due Laurence Olivier Award.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Finzi Pasca, aprirà la nuova stagione del Teatro Pirandello di Agrigento il 15 e 16 novembre 2025, portando in scena un intenso monologo interpretato dall’attrice italo-brasiliana Melissa Vettore, per la regia di Daniele Finzi Pasca.

Prima Facie – Il consenso e la giustizia è un dramma vibrante e necessario che mette al centro la violenza di genere, il linguaggio del potere e il tema del consenso come fondamento della giustizia.

Attraverso la storia di Tessa, brillante avvocata penalista che si trova a fare i conti con un trauma personale, l’opera scuote le certezze del pubblico e lo invita a riflettere sul senso più autentico della giustizia, sulla responsabilità collettiva e sul coraggio di denunciare.

Con una scrittura lucida e poetica, Suzie Miller esplora il divario tra la legge scritta e la giustizia vissuta, restituendo voce e dignità alle vittime di abusi.

Tradotto in 20 lingue e rappresentato in 38 Paesi, Prima Facie è divenuto un vero fenomeno culturale, capace di influenzare anche la legislazione britannica e di portare la sua autrice all’ONU per affrontare il tema dei diritti delle vittime di violenza.

La tournée italiana, che dopo Agrigento farà tappa ad Assisi, Lugano, Torino e Padova, è realizzata in collaborazione con Differenza Donna, associazione impegnata da oltre trent’anni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne.