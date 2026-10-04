Al pronto soccorso molesta pazienti e sanitari, poi consegna agli agenti un coltello: denunciato 42enne

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Serata movimentata al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove un 42enne disoccupato e già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dalla polizia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato intorno alle 22.25 di giovedì scorso. L’uomo, secondo quanto segnalato agli agenti, avrebbe assunto un comportamento molesto e aggressivo nei confronti di pazienti e personale sanitario, aggirandosi nell’area di emergenza con un coltello.

Le segnalazioni hanno fatto scattare l’intervento degli agenti del commissariato. Una volta arrivati al pronto soccorso, i poliziotti hanno individuato rapidamente il 42enne. Alla vista delle divise, l’uomo non ha opposto resistenza e ha consegnato spontaneamente il coltello a serramanico che aveva con sé.

L’arma, della lunghezza complessiva di circa 19 centimetri e con una lama di 9 centimetri, è stata sequestrata.

Per il 42enne è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un altro intervento della polizia nello stesso ospedale, quando un 29enne era stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello nascosto nei pantaloni.