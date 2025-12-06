Al pro. Francesco Pira il premio Monello Arte Expo 2025

Condividi

Visualizzazioni 95

Ieri, nel pomeriggio, presso l’Hotel Conchiglia D’Oro di Mondello (Palermo) il prestigioso Premio Internazionale Mondello Arte Expo 2025, per la mia attività di ricerca e divulgazione scientifica.

E’ stato il Presidente del Premio, il Maestro Maurizio Lucchese, a consegnarmelo specificando che si tratta del Premio Speciale della Giuria con la motivazione letta dalla conduttrice dell’evento Marika Cefalù: “per il suo impegno culturale, di sociologo e docente universitario che da anni dedica la sua attività allo studio e alla prevenzione del disagio giovanile nell’era digitale. Condividiamo il rigore accademico e il suo generoso impegno civile”.

Il prof. Francesco Pira ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente Maestro Mauro Lucchese, la giornalista dottoressa Dorotea Rizzo e la Giuria tutta perché questo Premio arriva in un momento di difficile per i nostri adolescenti, un momento di grande emergenza educativa e in cui c’è una fortissima spinta suicidiaria. E sono contento di ricevere questo riconoscimento con la Procuratrice Carampana perché è importante che ognuno di noi faccia il massimo sforzo per far vivere i sogni alle nuove generazioni. Nessuno può spezzare una vita di una ragazza o di un ragazzo”.