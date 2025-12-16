Al giornalista Domenico Vecchio il premio regionale “Pietro Anastasi”

A Pedara in provincia di Catania è stato consegnato al giornalista agrigentino Domenico Vecchio, direttore di AgrigentoOggi.it, il premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi” per i giornalisti sportivi, promosso dall’USSI, Unione stampa sportiva italiana. Lo stesso Vecchio commenta: “E’ stato un momento che mi ha fatto davvero piacere. A consegnarmi il premio è stata la moglie di Pietro Anastasi, un gesto semplice ma molto emozionante. Durante la serata si è parlato anche dello sport agrigentino, delle sue realtà, e di quello che calcio, basket, pallamano e pallavolo rappresentano per la città. Questo riconoscimento nasce anche dal percorso, dalle persone incontrate lungo la strada e dalla passione per lo sport che continuo ad amare e a raccontare.”
