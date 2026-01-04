Akragas, vittoria di carattere a Ragusa

Condividi

L’Akragas SLP inaugura il girone di ritorno con una vittoria esterna di grande valore, superando la Pro Ragusa per 0-2 allo stadio “Giovanni Biazzo”.

Al termine della gara, il primo a commentare è stato Ten Lopez, che ha sottolineato l’importanza del successo:

«Era la partita che stavamo aspettando dopo Priolo. Sapevamo quanto fosse fondamentale ripartire con una vittoria e penso che siamo stati all’altezza. Si è vista una squadra unita, combattiva ed equilibrata, capace di lottare su ogni pallone».

A seguire l’intervento di Dino De Rosa, che ha evidenziato l’atteggiamento mostrato dalla squadra:

«In settimana ci eravamo detti che oggi contava solo vincere. Abbiamo approcciato bene la partita, con spirito di sacrificio e furore agonistico. Questo deve essere il nostro marchio: battagliare, correre e crederci fino alla fine».

A fare sintesi è stato il direttore generale Giancarlo Rosato:

«È una vittoria fortemente voluta, che premia la determinazione del gruppo. Il risultato restituisce fiducia e conferma che la strada giusta passa dall’atteggiamento e dalla compattezza».