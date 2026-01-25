Akragas SLP, prova di forza contro la Sommatinese: 4-0 e messaggio al campionato

Condividi

Visualizzazioni 103

L’Akragas SLP risponde presente e lo fa con una prestazione autoritaria. Nella 17ª giornata del campionato di Promozione, i biancazzurri superano nettamente la Sommatinese Calcio con un perentorio 4-0, in una gara disputata allo stadio comunale Totó Russo di Aragona, ancora una volta sede forzata per l’indisponibilità dell’Esseneto.

Un risultato che pesa non solo per la classifica, ma anche per il valore simbolico: mentre la capolista Priolo rischiava il passo falso, salvandosi solo grazie a un rigore fallito dallo Scordia nei minuti conclusivi, l’Akragas ha lanciato un segnale chiaro al vertice del campionato.

L’approccio dei padroni di casa è subito deciso. Bastano cinque minuti per sbloccare l’incontro: Marrone è il più rapido a capitalizzare un avvio aggressivo e ben orchestrato, portando i suoi in vantaggio. La squadra mantiene il controllo delle operazioni e continua a spingere, trovando il raddoppio poco prima dell’intervallo, ancora con Marrone, protagonista di una doppietta che certifica il dominio territoriale.

Il primo tempo si chiude nel modo migliore per l’Akragas. Al 45’ Ten Lopez cala il tris con una conclusione precisa che di fatto spezza l’equilibrio e indirizza la gara già prima del rientro negli spogliatoi.

Nella seconda frazione cambia poco. I biancazzurri amministrano il possesso con personalità e non rinunciano ad attaccare, sfiorando più volte il quarto gol. Gatto va vicino alla rete colpendo due legni, al 61’ e al 71’, a conferma di una supremazia costante. Il poker arriva puntuale al 72’, quando Llama trova la conclusione vincente che chiude definitivamente i conti.

Una vittoria ampia e convincente per l’Akragas, che si rimette con decisione sulla strada giusta e guarda con rinnovata fiducia al prosieguo del campionato.