Akragas rullo compressore. Un pensiero a Massimo Quercioli

Un pomeriggio di calcio e di emozione all’Esseneto: prima l’omaggio all’ex difensore biancazzurro, poi la vittoria sull’ostica Vigor Gela

Un pomeriggio intenso e dal doppio sapore quello vissuto allo stadio Esseneto, dove l’Akragas ha superato la Vigor Gela al termine di una gara combattuta, regalando al proprio pubblico un’altra prova di carattere e maturità. Ma prima ancora del fischio d’inizio, l’atmosfera si è fatta carica di emozione per il ricordo di Massimo Quercioli, indimenticato ex difensore biancazzurro scomparso di recente all’età di 67 anni.

Sul terreno di gioco, la società agrigentina ha voluto rendere un tributo sentito alla memoria di un calciatore che ha rappresentato al meglio i valori dell’Akragas negli anni Ottanta. Presenti la moglie Laura, le figlie Sara e Giulia, e diversi ex compagni di squadra — Peppe Catalano, Gaetano Longo, Giovanni Oddo e Matteo Colucci, quest’ultimo promotore dell’iniziativa — insieme a Gerlando Piparo, oggi consigliere comunale di Agrigento ed ex giocatore biancazzurro, che ha voluto essere presente per testimoniare la vicinanza dell’intera città alla famiglia Quercioli.

Un lungo applauso del pubblico ha accompagnato il momento del ricordo, con l’Esseneto che si è stretto simbolicamente attorno ai familiari.

Originario di San Giustino Valdarno (Arezzo), Massimo Quercioli aveva indossato la maglia dell’Akragas dal 1983 al 1985, distinguendosi per serietà, dedizione e attaccamento ai colori. In carriera aveva vestito anche le maglie di Arezzo, Varese, Montevarchi e Nola, lasciando ovunque un segno di professionalità e umanità.

Poi, spazio al campo: la squadra di Seby Catania ha risposto con i fatti, offrendo un’altra prestazione di sostanza davanti al proprio pubblico. Con gioco, compattezza e spirito di gruppo, i biancazzurri hanno piegato la Vigor Gela, confermandosi tra le protagoniste del torneo.

Tra i migliori in campo, il centrocampista Charles King, autore di una prova maiuscola e di un gol di testa che ha indirizzato la partita. Al termine della gara, il giocatore ha commentato con grande lucidità:

«Sono veramente felice per la prestazione, perché è quello che ci ha chiesto il mister. Spero che oggi abbiamo risposto bene. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare su questa strada. Alla fine potevamo arrotondare il risultato, ma l’importante è che abbiamo approcciato bene e che il gol sia arrivato nel momento giusto. Sono contento del risultato».

Un successo che vale doppio, perché arrivato in una giornata in cui il calcio agrigentino ha unito memoria e passione, vittoria e commozione, nel segno di un nome che resterà sempre scritto nella storia dell’Akragas: Massimo Quercioli.