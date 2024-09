Akragas, Pino Rigoli è il nuovo allenatore

Condividi

Visualizzazioni 501

Tre gare, zero punti. E dire che il patron Deni non aveva “preparato” una squadra scarsa, per salvarsi, da ultimi posti in classifica. Tutt’altro.

Ciò nonostante la squadra, se si esclude quel fulminante quattro a zero contro il Licata in Coppa Italia, ha visto solo il buio. Poco gioco, difesa traballante, attacco dormiente (nonostante alcuni nomi blasonati).

Deni, che ne sa una più del diavolo, ha subito preso i rimedi e l’arrivo di un allenatore di grandissima esperienza come Pino Rigoli, che già ha ben fatto proprio ad Agrigento, vuole dimostrare che non tutto è ancora perduto. Anzi rilancia e al timone dell’Akragas prende davvero il meglio.

Una cosa è certa: senza volere disquisire sul lavoro svolto dall’ex allenatore Bonfatto, siamo certi che desso la musica cambierà notevolmente.

Buon lavoro al nuovo tecnico Pino Rigoli.