Akragas, la curva sud replica alle minchiate del pluripregiudicato Giuseppe Arnone dette in una radio. “Fuori dalle palle, tu umili l’Akragas…”

Siamo quasi stanchi di pubblicare quasi quotidianamente le minchiate che escono dalla bocca del pluripregiudicato Giuseppe Arnone, ex avvocato e radiato dall’albo a colpi di calci nel culo.

Dopo non avere digerito il rospo dello striscione apparso in curva sud esposta da parte della tifoseria (alla quale va il nostro caloroso affetto), l’ex avvocato, oggi ospite della trasmissione di Riccardo Gaz a Radio Vela, ha cercato di sminuire il valore dello striscione. A Gaziano ha detto: “Ma nooooo, nessun odio contro di me. Semmai lo striscione è opera di un tizio, Miki D’Alessandro, che ce l’ha con me…”

Arnone non si è fermato li. Schifosamente ha avuto parole squallide contro il genitore di D’Alessandro definendolo un delinquente (una persona deceduta anni addietro). Più schifo di così si può?

La Curva sud, dopo avere appreso questa ennesima cialtroneria dichiarata fasullamente da Arnone, è scesa in campo con una gamba ancora più tesa rispetto a domenica scorsa.

Oltre a pubblicare il comunicato integrale della Curva sud, noi lo trascriviamo anche; chissà qualcuno non riuscisse a leggerlo bene.

E dopo la pubblicazione di questo ennesimo articolo scova-minchiatari, noi ci atteniamo al silenzio. Il lettore tirerà le proprie somme. Ecco il testo: “Per chi non lo avesse ben chiaro dai comunicati precedenti, manifestiamo tutto il nostro dissenso e distacco contro l’operato compiuto da questa società e siamo profondamente distanti dal nuovo personaggio che recentemente ha rilevato una parte delle quote societarie, il quale non perde l’occasione di far parlare di se stesso per avere un briciolo di notorietà ma che delle sorti dell’Akragas Calcio non ha minimamente interesse, contribuendo a mortificare e umiliare.

A proposito di una sua intervista rilasciata ad una emittente radiofonica locale, nella quale si è scagliato pesantemente contro un sostenitore biancazzurro, reo, a suo dire, di essere stato il solo ed unico ad ideare gli striscioni apparsi in curva domenica scorsa.

Precisiamo che: gli striscioni sono fortemente voluti e condivisi da tutti i gruppi della Curva Sud! Precisiamo a chi dimostra di non conoscere minimamente l’ambiente calcistico e ancor meno le dinamiche del mondo ultras, che mai potrebbe accadere che per volontà di un singolo si esponga uno slogan di contestazione senza l’approvazione della Curva. Inoltre, gli striscioni posto al centro non hanno bisogno di nessuna firma essendo quella “la casa” dei sostenitori più passionali.

Infine, nessuno è entrato furtivamente allo stadio durante la notte, ma gli striscioni sono stati appesi in pieno giorno entrando dalla porta principale. Siamo stanchi di certi personaggi che giocano con la passione di noi tifosi e che nulla hanno a che fare con il glorioso nome dell’Akragas.

Fuori dalle palle e giù le mani dalla nostra passione e fede.

Gli Ultras della Curva Sud.