Akragas ko nel big match: il Priolo vince 2-0 e allunga in vetta

Arriva la prima pesante sconfitta stagionale per l’Akragas, che nel big match del campionato cade per 2-0 sul campo della capolista Priolo e vede complicarsi seriamente le ambizioni di vertice. Al giro di boa, i rossoverdi allungano infatti a +5 in classifica, confermandosi una squadra solida e matura nonostante l’età media di appena 21 anni: dodici vittorie e un solo pareggio, con appena due punti lasciati per strada sui trentanove disponibili.

Nella partita più attesa dell’anno parte meglio il Priolo, che già al 7’ sblocca il risultato grazie a un calcio di rigore. Il penalty viene concesso per un fallo di Cagnina su Fiorentino e trasformato con freddezza dal bomber Ferla, che spiazza l’estremo difensore biancazzurro.

L’Akragas prova a reagire e aumenta il proprio baricentro, guadagnando qualche calcio d’angolo senza però creare reali pericoli. La squadra di De Rosa gestisce con ordine e si rende insidiosa nelle ripartenze. I biancazzurri tentano la conclusione dalla distanza con Unniemi e Gatto, ma Lumia si fa sempre trovare pronto. Al 31’ Gambino tenta una spettacolare rovesciata, ma Puzzo interviene di testa anticipando l’attaccante e spegnendo l’azione.

Nella ripresa, al 60’, arriva la doccia fredda per l’Akragas: Ferla colpisce ancora e firma il raddoppio, incrementando il proprio bottino personale. Nel finale il Priolo mostra tutta la propria solidità difensiva, mentre l’Akragas non riesce più a rendersi pericolosa dalle parti di Lumia.

Una sconfitta che pesa e che conferma la forza della capolista, sempre più lanciata verso la vittoria finale.