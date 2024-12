Akragas, ecco il primo colpo dei sei promessi dal nuovo presidente Canzonieri

Condividi

Ufficializzato il primo colpo di mercato del nuovo corso dell’Akragas del neopresidente Emanuele Canzonieri. Si tratta del croato Domagoj Pusic, classe 1991,mediano,attualmente in forza al Bjgelo Brdo, squadra militante nella seconda serie del campionato croato. In questa stagione ha collezionato 11 presenze e tre ammonizioni. È considerato un giramondo visto che ha militato anche in Indonesia con il Terennganu, in Lituania con il Suduva e in Svizzera con il Lugano, oltre a diversi campionati croati tra serie A e serie B. Giocatore dal fisico possente, 189 centimetri, cambierà il volto del centrocampo biancoazzurro. Gli altri acquisti verranno svelati subito dopo Capodanno in modo da poterli schierare alla ripresa del campionato di serie D, contro il Locri allo stadio Esseneto.