AIDI Incontra le imprese siciliane: 27 febbraio meeting all’NH Hotel del Foro Italico

Si terrà il domani 27 febbraio presso la struttura NH Hotel del Foro Italico un importante incontro dal titolo “AIDI Incontra le imprese siciliane”, promosso dal Delegato Regionale dell’Associazione, avv. Federico Lentini.

L’evento rappresenta un’opportunità di confronto tra gli imprenditori siciliani e il Direttivo di AIDI – Associazione Imprese di Italia, realtà giovane ma in costante crescita, nata con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra imprese su scala nazionale. Attraverso la condivisione di esperienze e risorse, AIDI mira a creare sinergie operative e strategiche, sostenendo lo sviluppo delle aziende aderenti in un contesto sempre più competitivo.

Un network in espansione

Con sede a Roma, AIDI ha raccolto l’adesione di circa 250 imprese operanti in diversi settori, generando un impatto significativo sull’economia nazionale, con migliaia di lavoratori coinvolti e miliardi di euro di fatturato complessivo. L’obiettivo principale è costruire un ecosistema imprenditoriale dinamico, dove le aziende possano scambiarsi servizi e competenze, investire insieme e trovare soluzioni comuni per la crescita.

La Sicilia ha avuto un ruolo pionieristico all’interno dell’Associazione: la prima impresa aderente dell’isola è stata la Tecnologica Service Srl di Agrigento, attiva nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Grazie a questa adesione e all’impegno dell’avv. Federico Lentini, la Delegazione Siciliana di AIDI è stata la prima a nascere in Italia, segnando un passo importante nella diffusione del modello associativo sul territorio.

Le imprese siciliane protagoniste

Attualmente, AIDI Sicilia conta aziende attive in diversi settori, tra cui:

* Energie rinnovabili

* Edilizia e costruzioni ecosostenibili

* Turismo e strutture ricettive

* Servizi di vigilanza e sicurezza

* Consulenza aziendale e direzionale

* Medicina odontoiatrica

Al meeting del 27 febbraio prenderanno parte anche nuove realtà interessate a entrare nella rete AIDI, tra cui imprese specializzate in marketing, gestione social media, assicurazioni e tutela ambientale. A livello nazionale, l’Associazione vanta già collaborazioni con grandi aziende come ITALO, Vodafone Italia e il Gruppo Vittadello, oltre a società innovative attive nei settori multiservizi, software development, intelligenza artificiale e tecnologie per l’innovazione.

Un dialogo tra imprese e istituzioni

Consapevole delle difficoltà che spesso le aziende incontrano nell’approcciarsi alla cultura associativa, specialmente in Sicilia, AIDI punta sul coinvolgimento di professionisti – avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti – che quotidianamente affrontano le problematiche delle imprese e possono facilitarne l’ingresso in un network di valore.

Il meeting vedrà la partecipazione dei vertici dell’Associazione:

* Andrea Pierleoni, Presidente AIDI

* Diego Facchini, Direttore Esecutivo AIDI

* Giusi Gallotto, Responsabile Relazioni Istituzionali e Amministratore della società di Lobbying Nuove Reti

Hanno inoltre confermato la loro presenza esponenti delle istituzioni, tra cui:

* Edy Tamajo, Assessore Regionale alle Attività Produttive

* Senatore Roul Russo

* Senatore Marco Scurria, primo Presidente di AIDI, che interverrà in videocollegamento

L’appuntamento del 27 febbraio all’NH Hotel del Foro Italico rappresenta, dunque, un’occasione cruciale per rafforzare il legame tra le imprese siciliane e il network nazionale di AIDI, favorendo la creazione di opportunità concrete per il tessuto economico dell’Isola