Condividi

Visualizzazioni 351

Ci sarebbero proprio in questi minuti che stiamo scrivendo una serie di perquisizioni all’interno degli uffici Aica la società consortile che gestisce l’acqua in provincia di Agrigento.

Poliziotti stanno perquisendo gli uffici Aica e non è escluso che abbiano già finito il loro lavoro.

Così come non si esclude che anche altri enti che si riconducono alla gestione dell’Acqua siano in questo momento oggetto di attenzione da parte delle Forze dell’Ordine.