AICA–Siciliacque, scontro in Tribunale: respinta la richiesta di esecutività immediata del decreto ingiuntivo

Si è svolta il 27 novembre, dinanzi al Tribunale di Palermo, l’udienza convocata dalla giudice Piazza per discutere della proposta conciliativa presentata da AICA nei confronti di Siciliacque. La riunione era stata fissata per verificare se l’accordo ipotizzato, o eventuali alternative, potessero costituire una soluzione praticabile al contenzioso economico tra i due gestori del servizio idrico.

Durante l’udienza, AICA ha ribadito la volontà di trovare una composizione stragiudiziale della controversia, anche alla luce dell’emendamento approvato dalla Giunta regionale che prevede un finanziamento da 20 milioni di euro destinato a coprire integralmente il debito oggetto di opposizione. L’emendamento, pur in attesa del voto finale dell’Assemblea Regionale Siciliana, è stato considerato un segnale concreto verso il riequilibrio della situazione finanziaria dell’azienda consortile.

Di segno opposto la posizione di Siciliacque, che ha dichiarato in udienza di non voler accettare alcuna transazione. L’azienda ha anzi richiesto al giudice l’esecutività immediata del decreto ingiuntivo relativo all’intero importo contestato, una misura che avrebbe potuto determinare il blocco dei conti correnti di AICA, con pesanti ripercussioni sulla gestione del servizio idrico.

La giudice Piazza ha sciolto la riserva nella giornata odierna, respingendo la richiesta di esecutività immediata avanzata da Siciliacque. Il tribunale ha inoltre chiesto alla società del sovrambito un’integrazione documentale, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza.

La nuova udienza è stata fissata per il 26 febbraio, quando il Tribunale valuterà gli elementi aggiuntivi richiesti e deciderà i successivi passaggi della controversia.

La vicenda resta al centro dell’attenzione dei comuni serviti da AICA, in un momento in cui la stabilità finanziaria del sistema idrico assume un valore decisivo per garantire continuità e regolarità nell’erogazione dell’acqua.