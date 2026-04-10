Aica, si è riunito il CdA

Si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dell’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini. Predisposta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 operai per i depuratori, e la nomina della commissione giudicatrice che valuterà le candidature all’avviso di assunzione di 2 avvocati nel proprio ufficio legale. E’ stato inoltre approvato il regolamento della Consulta.
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