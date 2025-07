Aica, risolto il problema della presidenza? Ma quando mai…

Condividi

Sembra di assistere ad uno psicodramma dai contorni sconosciuti. Ergo, una più che ragionevole farsa tinge di grigio ancora una volta l’Aica, l’azienda agrigentina dell’acqua che negli ultimi anni ha creato più problemi che gioie. Gli stessi (i problemi) purtroppo non si fermano. L’Aica, in generale, gongola mentre i problemi sopraggiungono di giorno in giorno uno dopo l’altro.

Riconoscere la professionalità della dottoressa Danila Nobile, dai segni particolari… avvenente, fotogenica e di bella presenza. Purtroppo, però, i requisiti richiesti non erano questi.

Lei, la 41enne di Naro, il suo lavoro lo sa svolgere bene, anzi in modo egregio. Il punto cruciale è se in realtà la donna in brillante carriera possa essere quell’anima pia capace di risolvere i guai dell’acqua agrigentina.

Lei, dottore commercialista, dovrebbe far quadrare i conti con i milioni di debiti che l’Aica ha in pancia; purtroppo, però, non bastano solo i conti da salvare (ammesso che questi possano regolarizzarsi) ma per tutti gli altri casini che azzannano l’azienda agrigentina, occorrerebbe, forse, anzi senza forse, gente di una straordinaria competenza nel settore idrico.

L’Aica è un malato grave e per cercare di salvare il salvabile occorrono medici di provata esperienza. Le ferite sono tante, a cominciare dai debiti da risanare, per proseguire con una serie di percorsi impervi e tortuosi occorre forse un vero e proprio miracolo.

Una cosa è certa: La Nobile i miracoli non può farli, se non riconducibili a quelli del proprio settore. Forse. Ma l’Aica ha bisogno di tanto altro, tantissimo, altro capace di chiudere ogni problema in modo degno e duraturo. Non entriamo nel merito se la Danila abbia tutti i requisiti necessari. Non è questo il nostro compito. Ma siamo certi che di capacità tecniche di cui necessita l’azienda in agonia non sono ritrovabili nel curriculum (seppur brillantissimo) dalla figlia del barocco narese.

Che senso ha avuto sostituire Settimio Cantone, se per quanto riguarda la parte esclusivamente tecnica non ha nulla da invidiare alla Nobile? Poco o nulla ha lei, poco o nulla aveva lui. Crediamo che i tecnici che attualmente ruotano attorno all’azienda, seppur assolutamente capaci, non possano bastare per aggredire i cancri che avvolgono la stessa.

La nomina presidenziale non deve essere fatta perchè lo statuto prevede una figura presidenziale, altrimenti siamo punto e a capo e potevamo tenerci il buon Cantone. La figura presidenziale deve avere qualità impressionanti nel settore idrico capace di amalgamarsi con i veri tecnici dell’azienda, tra direttori e dirigenti, per costruire una controffensiva pronta ad abbattere tutti i mali, o, quantomeno, abbattere i larghi margini che oggi appaiono insormontabili e di difficile soluzione.

I sindaci hanno fatto questa scelta e, a quanto pare, sono contenti.

E se sono contenti loro…